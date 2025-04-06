Hatayspor, Eyüpspor'a 1-0 Yenildi - Son Dakika
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Spor

Hatayspor, Eyüpspor'a 1-0 Yenildi

Murat Şahin, mağlubiyeti kabul ettiklerini ve kalan maçlara odaklanacaklarını belirtti.

06.04.2025 19:16
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'a 1-0 yenilen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Murat Şahin, "İşimiz imkansıza yaklaştı ama yapacak bir şey yok, önümüze bakacağız." dedi.

Şahin, Mersin Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Eyüpspor'un ligin orta seviye takımlarından olduğunu dile getiren Şahin, rakiplerinin bugün iyi mücadele ettiğini vurguladı.

İlk yarıda yedikleri golle geriye düştüklerini anımsatan Şahin, şöyle konuştu:

"Maçın geneline baktığımızda mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum. Maçı çevirmek için oyuncu grubum istekli ve arzuluydu ama böyle maçlarda gol atmanız lazım. Bireysel hatadan yediğimiz gol, ilk yarı bizi sendelletti. Orada maça asılmak için biraz zaman geçirdik. İkinci yarıda takımın mücadele ve isteğinden memnunum."

Murat Şahin, kalan 8 maçta işlerinin zorlaştığını dile getirerek, "İşimiz imkansıza yaklaştı ama yapacak bir şey yok, önümüze bakacağız. Bundan sonra bütün maçları kazanmak için uğraşacağız, alabildiğimiz bütün galibiyetleri almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hatayspor, Eyüpspor'a 1-0 Yenildi - Son Dakika

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