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Hatayspor, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Hatayspor, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü

Hatayspor, Fatih Karagümrük\'ü mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 24. haftasında Mersin'de konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Teknik direktör Volkan Demirel, oyuncularını sabır, mücadele ve inançlarından dolayı tebrik etti ve takımın daha yukarı gideceğine inandığını söyledi.

02.02.2024 20:49
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mersin'de konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sabrın, mücadelenin ve inanmışlığın bir galibiyeti. Çünkü çok sabrediyorlar, çalışıyorlar, istiyorlar ve inanıyorlar." dedi.

Demirel, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, sıralama açısından iki takım için de önemli bir mücadelenin geride kaldığını söyledi.

Yenilen takımın düşme hattında kalacağı bir maça çıktıklarını vurgulayan Demirel, oyuncularına bu mücadelenin oynadıkları veya yaptıkları karşılaşmalar içerisinde en önemlisi olduğunu anlattığını aktardı.

İyi konsantrasyonla maçı kazandıklarını vurgulayan Demirel, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sabrın, mücadelenin ve inanmışlığın bir galibiyeti. Çünkü çok sabrediyorlar, çalışıyorlar, istiyorlar ve inanıyorlar. Biz ne yaptığımızı biliyoruz, çalışıyoruz. İmkanlar doğrultusunda puan kazanmak istiyoruz. Evet 10 haftalık sıkıntılı bir süreç ama bundan sonraki süreçte Hatayspor daha yukarı gidecektir. Emin bir şekilde ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hatayspor, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika
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