Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu sonrası hakemlere tepki yağıyor

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Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Hatay deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Mücadelenin 26. dakikasında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonu ise maça damga vurdu.

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Hataysporlu futbolcunun sağ kanattan yaptığı ortada sarı-lacivertlilerin savunmacısı Kim Min-Jae topa müdahale etti. Güney Koreli savunmacının topa elle müdahale ettiğini belirten rakip takım taraftarları, penaltı noktasını göstermediği için maçın hakemi Abdülkadir Bitigen'e ateş püskürdü.