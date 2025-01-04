Hatayspor Fenerbahçe Maçına Hazır

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada çalıştı.
Yaklaşın 1 saat 10 dakika süren idmanda futbolcular dar alan ve taktik çalışması yaptı.
Hatayspor, müsabaka için bugün İstanbul'a gidecek.
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