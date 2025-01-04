Hatayspor Fenerbahçe Maçına Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hatayspor Fenerbahçe Maçına Hazır

Hatayspor Fenerbahçe Maçına Hazır

Hatayspor, Fenerbahçe ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve İstanbul'a gidecek.

04.01.2025 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada çalıştı.

Yaklaşın 1 saat 10 dakika süren idmanda futbolcular dar alan ve taktik çalışması yaptı.

Hatayspor, müsabaka için bugün İstanbul'a gidecek.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Hatayspor, İstanbul, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor Fenerbahçe Maçına Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:07 Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı İfadesi tüyler ürpertti Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı! İfadesi tüyler ürpertti
13:54 Ferdi Tayfur’un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde
13:38 İmamın uyarısı işe yaramadı Ferdi Tayfur’un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler İmamın uyarısı işe yaramadı! Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler
11:24 Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama
10:28 PKK, Öcalan’ın çağrısına uymazsa ne olur Hüseyin Yayman’dan herkesin merak ettiği soruya yanıt PKK, Öcalan'ın çağrısına uymazsa ne olur? Hüseyin Yayman'dan herkesin merak ettiği soruya yanıt
16:17 Türkiye’nin ilk kadın VAR hakemi belli oldu Türkiye'nin ilk kadın VAR hakemi belli oldu
16:09 Kazakistan’da 95 aracın karıştığı zincirleme kaza Kazakistan'da 95 aracın karıştığı zincirleme kaza
16:04 Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık
15:57 Çin’de gizemli virüs alarmı: Ölüm vakaları her dakika artıyor Çin'de gizemli virüs alarmı: Ölüm vakaları her dakika artıyor
15:56 Ferdi Tayfur’dan takdire şayan vasiyet Hepsini halka bağışladı Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
15:54 Crespo’dan ses getirecek sözler: Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe olsun Crespo'dan ses getirecek sözler: Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe olsun
15:48 Anderson Talisca’nın transfer tarihi belli oldu Anderson Talisca'nın transfer tarihi belli oldu
15:44 Fenerbahçe kongre üyesinden Nez’e ahlaksız teklif Mesajları ifşa etti Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif! Mesajları ifşa etti
15:32 Sosyal medyada canlı yayında küçük kıza iğrenç sözler söyleyen şahıs yakalandı Sosyal medyada canlı yayında küçük kıza iğrenç sözler söyleyen şahıs yakalandı
15:22 Fenerbahçe’de deprem: İki yıldız birden sakatlandı Fenerbahçe'de deprem: İki yıldız birden sakatlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 14:49:29. #1.11#
SON DAKİKA: Hatayspor Fenerbahçe Maçına Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.