Hatayspor, Filipinler'in Cebu FC ile kardeş takım oldu - Son Dakika
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Hatayspor, Filipinler'in Cebu FC ile kardeş takım oldu

03.04.2022 11:54
Hatayspor, Filipinler'in Cebu FC ile kardeş takım oldu

Hatay'da imzalanan protokolle Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Filipinler'in Cebu FC ile kardeş takım oldu.

Hatay'da imzalanan protokolle Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Filipinler'in Cebu FC ile kardeş takım oldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Medeniyetler Bahçesi" ana temasıyla düzenlenen EXPO 2021 Hatay organizasyonu kapsamında kente gelen Filipinler Cebu Belediyesi Başkan Vekili James Coemcp ile ???????Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savaş, atılan adımın iki şehir için önemli olduğunu belirtti.

İki şehir arasında sporun yanı sıra sosyal ve ekonomik anlamda alışverişi başlatacaklarını dile getiren Savaş, imzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

İmza törenine, Cebu FC Başkanı Uğur Taşçı da katıldı.

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Filipinler, Hatayspor, Savaş, Hatay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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