Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kiraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kiraladı

Hatayspor, Galatasaray\'dan Halil Dervişoğlu\'nu kiraladı

Hatayspor, Galatasaray'dan 24 yaşındaki golcü futbolcu Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı. Hatay ekibi, hücum hattını güçlendirmek için Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı. Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan genç futbolcu, Hatayspor ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma yaptı.

09.02.2024 21:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatayspor, Galatasaray'dan 24 yaşındaki golcü futbolcu Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı.

Hatayspor, hücum hattını Galatasaraylı Türk golcü ile güçlendirdi. Hatay ekibi, 24 yaşındaki Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı. Bordo-beyazlı ekipten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Son olarak Galatasaray takımında oynayan ve kadroda fazla forma şansı bulamayan 24 yaşındaki forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu kulübümüzle, sezon sonuna kadar kiralık anlaşması yapıldı. Yeni oyuncumuz kulübümüze hayırlı ve uğurlu olsun" ifadeleri kullanıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Halil İbrahim Dervişoğlu, Galatasaray, Hatayspor, Hatay, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kiraladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 11:01:01. #1.12#
SON DAKİKA: Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kiraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement