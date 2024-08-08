Hatayspor, Galatasaray maçına galibiyet parolasıyla çıkacak - Son Dakika
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Spor

Hatayspor, Galatasaray maçına galibiyet parolasıyla çıkacak

Hatayspor, Galatasaray maçına galibiyet parolasıyla çıkacak

Hatayspor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Ahmet Atıç, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile karşılaşacakları maçta galibiyet hedeflediklerini belirtti.

08.08.2024 09:22
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Hatayspor'da tek hedef galibiyet. Hatayspor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Ahmet Atıç, maçla ilgili yaptığı değerlendirmede "Lige Galatasay galibiyetiyle başlamak istiyoruz" dedi.

Geçtiğimiz sezon ligde kalmayı son hafta başaran Hatayspor, bu sezon lige iddialı başlamak istiyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan bordo-beyazlı ekip, maça galibiyet parolasıyla çıkacak. Zorlu mücadele öncesinde Hatayspor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Ahmet Atıç, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Güzel bir kamp sürecini geride bıraktıklarını belirten Atıç, "Güzel bir kamp sürecinin ardından şu anda sezona hazırlanmış durumdayız. Dolayısıyla şampiyon olsun ya da olmasın rakiplerimize karşı galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak ve mücadele edeceğiz. Dolayısıyla Galatasaray ya da diğer büyük kulüplere saygı duyuyoruz ama rakip anlamında bir farkı yok. Elbette Galatasaray ile oynayacaktık, bir maç önce olur ya da sonra olur fark etmiyor. İlk maç da olsa biz galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağız. Lige Galatasaray galibiyetiyle başlamak istiyoruz" dedi.

Hatayspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun ilk haftasında yarın karşı karşıya gelecek. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hatayspor, Galatasaray maçına galibiyet parolasıyla çıkacak - Son Dakika

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