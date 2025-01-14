Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü Mersin'de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Futbolcular, yaklaşık 1 saat 45 dakika süren idmanda dar alan çalışması üzerinde durdu.
Bordo-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.
Son Dakika › Spor › Hatayspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?