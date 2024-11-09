Hatayspor, Gaziantep FK'yı 3-1 Yenerek Kazandı - Son Dakika
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Hatayspor, Gaziantep FK'yı 3-1 Yenerek Kazandı

Hatayspor, Gaziantep FK\'yı 3-1 Yenerek Kazandı

Hatayspor, Süper Lig 12. haftasında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti. Strandberg son dakikada gol attı.

09.11.2024 18:17
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Gaziantep FK'yı 3-1 yendi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada ceza alanında topla buluşan Lungoyi'nin şutu direkten döndü. Saborit'in vuruşunda üstten auta çıktı.

73. dakikada Kilama'nın pasında cezaalanına hareketlenen Strandberg'in şutunu kaleci Dioudis yatarak uzaklaştırdı.

81. dakikada gelişen Hatayspor atağında Joelson Fernandes'e müdahalesinin ardından Bruno Viana kırmızı kart gördü.

90. dakikada Görkem Sağlam'ın pasında Standberg'in aşırtma vuruşunu Dioudis kurtardı, pozisyonun devamında Strandberg topu auta gönderdi.

90+4 dakikada sol kanattan topla ceza alanına sokulan Joelson Fernandes'in ortasında Strandberg'in voleyle yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 3-1

Hakemler: Cihan Aydın, Ogün Kamacı, Murat Temel

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Bamgboye dk.18), Kilama, Calvo, Cengiz Demir (Cemali Sertel dk.77), Diack, Görkem Sağlam, Joelson Fernandes, Rui Pedro (Selimcan Temel dk. 62), Rivas, Aboubakar (Strandberg dk.63)

Yedekler: Bakaj, Demir Sarıcalı, Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Oğuzhan Matur, Boutobba

Teknik Sorumlu: Bülent Albayrak

Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul Ersoy (Emre Taşdemir dk. 66), Bruno, Soborit, N'Diaye (Okereke dk. 66), Mandouki, Mustafa Eskihellaç (Furkan Soyalp dk.78), Maxim, Sorescu, Lungoyi (Mirza Cihan dk.90), Halil Dervişoğlu (Kenan Kodro dk.78)

Yedekler: Mustafa Burak, Arda Kızıldağ, Philippe Daubin, Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Rui Pedro (dk. 12), Bamgboye (dk. 35), Strandberg (dk. 90+4) (Hatayspor), Sorescu (dk. 45+2) (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Bruno (dk.81) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Mandouki, Emre Taşdemir (Gaziantep FK), Cangiz Demir (Hatayspor) - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hatayspor, Gaziantep FK'yı 3-1 Yenerek Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatayspor, Gaziantep FK'yı 3-1 Yenerek Kazandı - Son Dakika
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