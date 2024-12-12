Hatayspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile Mersin Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Erdemli Atış Poligonu'nda Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat 35 dakika süren antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. İdman çift kale maçla sona erdi. - MERSİN