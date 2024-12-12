Hatayspor Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazar günü Mersin'de Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıkları sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde antrenman yaptı.
Yaklaşık 1 saat 35 dakika süren idmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Bordo-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde çift kale maç oynadı.
Hatayspor, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
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