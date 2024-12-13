Hatayspor Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile Mersin Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda, 5'e 2 top kapma, taktik ve hava topu çalışmaları gerçekleştirildi.
Atakaş Hatayspor, yarın Mersin Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla Göztepe maçının çalışmalarını tamamlayarak maç saatini bekleyecek. - MERSİN
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