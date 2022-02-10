Hatayspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazartesi günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fraport TAV Antalyaspor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular yenilenme idmanı yaparken, diğer oyuncular ise pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmana, yeni transfer Yassine Benzia da katıldı.