Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk 20 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi. - MERSİN
Son Dakika › Spor › Hatayspor ile Fenerbahçe arasındaki maçta ilk 20 dakika golsüz geçildi - Son Dakika
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda A Milli Erkek Futsal Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 6-0 yenildi. Maçın ilk yarısını 4-0 geride kapatan milliler, ikinci yarıda da 2 gol daha yiyerek mağlup oldu. Diğer müsabakalarda ise İran Hollanda'yı 6-0, Japonya Çekya'yı 8-2, Brezilya Kenya'yı 5-0, Kuveyt İspanya'yı 6-5 ve Tayland Cezayir'i 9-6 yendi. Türkiye A Milli Kadın Futsal Takımı ise yarın Kenya ile karşılaşacak, A Milli Erkek Futsal Takımı ise 4 Mart Pazartesi günü Hollanda ile mücadele edecek.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Fenerbahçe, puanını 73'e çıkararak liderlik koltuğuna oturdu.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Alanya Belediyespor, sahasında karşılaştığı Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın süresi 1 saat 8 dakika oldu.
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