Hatayspor, İnegöl Kafkasspor'u 4-0 ile geçti - Son Dakika
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Hatayspor, İnegöl Kafkasspor'u 4-0 ile geçti

Hatayspor, İnegöl Kafkasspor\'u 4-0 ile geçti

Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda İnegöl Kafkasspor'u 4-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi.

30.10.2024 17:48
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Stat: İnegöl İlçe Stadı

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

İnegöl Kafkasspor: Emirhan Emir, Eren Daniş (Dk. 62 Onur Toroman), Batuhan Doğukıran (Dk. 77 Alperen Şirin), Emir Özsoy (Dk. 70 Deniz Dirk Knibbe), Umut Doğdu (Dk. 62 Ömer Faruk Boz), İskender Can, Hasan Bekil, Tarık Furkan Çalışır, Enes Bakal (Dk. 62 Yusuf Kaplan), Furkan Bacaklı, Yusuf Turhan

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Oğuzhan Matur, Cengiz Demir, Calvo, Kerim Alıcı, Görkem Sağlam (Dk. 46 Selimcan Temel), Diack, Abdulkadir Parmak (Dk. 77 Ali Yıldız), Boutobba (Dk. 73 Okoronkwo), Bamgboye (Dk. 46 Fernandes), Strandberg (Dk. 46 Aboubakar)

Goller: Dk. 4 Strandberg, Dk. 17 Abdulkadir Parmak, Dk. 35 Boutobba, Dk. 66 Selimcan Temel (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 74 Calvo (Atakaş Hatayspor)

Trendyol Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakasında Nesine 3. Lig ekibi İnegöl Kafkasspor'u 4-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi.

4. dakikada Atakaş Hatayspor atağında ceza alanına doğru ilerleyen Standberg, yaptığı sert vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

17. dakikada sağ kanattan Boutobba'nın penaltı noktasında doğru yaptığı ortaya yükselen Abdulkadir Parmak'ın kafa vuruşuyla top filelere gitti: 0-2.

35. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasında sağ kanattan içeriye kat eden Boutobba sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-3.

66. dakikada Hatay temsilcisi farkı 4'e çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Boutobba'nın yerden sert ortasına gelişine vuran Selimcan Temel, topu ağlarla buluşturdu: 0-4

Karşılaşmayı 4-0 kazanan Atakaş Hatayspor, kupada 4. tura çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hatayspor, İnegöl Kafkasspor'u 4-0 ile geçti - Son Dakika

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