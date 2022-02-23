Hatayspor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, buz hokeyi oyuncuları ile bir araya geldi - Son Dakika
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Hatayspor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, buz hokeyi oyuncuları ile bir araya geldi

23.02.2022 20:29

- Hatayspor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, buz hokeyi oyuncuları ile bir araya geldi Hatayspor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, Hatay Buz Pateni Salonu'nda Asi Spor Kulübü oyuncuları ile bir araya geldi.

- Hatayspor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, buz hokeyi oyuncuları ile bir araya geldi

HATAY - Hatayspor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, Hatay Buz Pateni Salonu'nda Asi Spor Kulübü oyuncuları ile bir araya geldi.

Hatayspor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, Asi Spor Buz Hokeyi Takımı oyuncularıyla bir araya geldi. İki takım oyuncuları tanıştı, sohbet etti, fotoğraf çekildi. Hatayspor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, Asi Spor Kulübü oyuncularına Hatayspor forması hediye etti. Asi Spor Kulübü oyuncuları ise Hatayspor Kadın Basketbol Takımı oyuncularına çiçek verdi. Sporcular kısa süre de olsa buz pateni sahasında keyifli zaman geçirdi.

Ali Akın: "Çocukları profesyonel oyuncularla buluşturma imkanı bulduk"

Çocukları profesyonel oyuncularla buluşturma imkanını bulduklarını belirten Hatayspor Kadın Basketbol Takımı Şube Sorumlusu Ali Akın, "Bugün buraya Asi Spor Kulübü'nün davetlisi olarak geldik. Bizim önceden verdiğimiz sözdü bu. Asi Spor Kulübü oyuncuları, hocaları ve velileriyle birlikte Euro Cup maçımızda yaklaşık bir buçuk ay öncesinde desteklemişlerdi. Biz de kendilerine çocukları ziyaret edeceğimizi ve beraber vakit geçireceğimiz adına söz vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirdik. Çok mutluyuz. Davet için çok teşekkür ederiz. Yakın temasta beraber sohbet etme fırsatını buldular. Yanımızda da Hatayspor formasını getirdik. Çok teşekkür ediyoruz, bizleri çok iyi ağırladılar" ifadelerini kullandı.

Mert Ezer: Bu tür aktivitelerin çok sık olmasını istiyoruz"

Buz Hokeyi Antrenörü Mert Ezer ise çocukların çok mutlu olduklarını belirterek, "Hatayspor Basketbol Takımı bizleri ziyaret etti. Daha öncesinde biz onları ziyaret etmiştik. Onlar da şimdi bizleri ziyaret ederek forma hediye ettiler. Çocuklar ve bizler de çok mutlu olduk. Bu tür aktivitelerin çok sık sık olmasını istiyoruz" dedi.

Hatayspor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, buz hokeyi oyuncuları ile bir araya geldi
Hatayspor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, buz hokeyi oyuncuları ile bir araya geldi
Hatayspor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, buz hokeyi oyuncuları ile bir araya geldi
Hatayspor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, buz hokeyi oyuncuları ile bir araya geldi
Hatayspor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, buz hokeyi oyuncuları ile bir araya geldi
Hatayspor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, buz hokeyi oyuncuları ile bir araya geldi
Hatayspor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, buz hokeyi oyuncuları ile bir araya geldi
Hatayspor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, buz hokeyi oyuncuları ile bir araya geldi
Hatayspor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, buz hokeyi oyuncuları ile bir araya geldi

YORUMLAR
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Hataysporlu kadın basketbolcuları, minik buz hokeycilerle buluştu Hataysporlu kadın basketbolcuları, minik buz hokeycilerle buluştu

Buz Hokeyi, basketbol, Hatayspor, Hatay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hatayspor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, buz hokeyi oyuncuları ile bir araya geldi - Son Dakika


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