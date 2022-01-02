Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Basına kapalı gerçekleşen antrenman yaklaşık 45 dakika sürdü.
Kaynak: AA
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