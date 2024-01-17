Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'u 5-1 ile geçerek son 16 turuna yükselen Atakaş Hatayspor'da futbolculara izin verilmezken, cumartesi günü oynanacak mücadelenin hazırlıkları sürdü. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde, Çeşmeli Futbol Sahası'nda yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.