Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına Mersin Stadyumu\'nda devam ediyor

Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına Mersin Stadyumu'nda devam etti.
Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla Kasımpaşa maçının çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda dinamik ısınmanın ardından taktik çalışması yapıldı. Takımın yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının çalışmalarını tamamlayarak kampa gireceği bildirildi.
Takımda sakat oyuncu bulunmadığı belirtildi. - MERSİN
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