Hatayspor, Kayserispor\'a 1-0 Yenildi

Spor

SÜPER Lig'de Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu açıklamalarda bulundu.

Kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyen Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Yenildiğimiz için tabii ki üzgünüz. Söyleyecek bir şeyimiz yok. Geldiğimiz dönemden itibaren beşinci maçımızı oynadık. Bireysel hatalardan goller yedik. Teknik direktör olarak, antrenör arkadaşlar olarak bireysel hataya bir şey yapamayız. Çünkü biz onlara maçtan önce her şeyimizi anlatıyoruz. Her şeyi anlatıyoruz ama hatalar oyunu bu. Hemen hemen her maçımızda yediğimiz gollerden mutlaka bireysel hatalarımız oldu. Bundan önce milli takım arası vardı. Çok iyi şekilde de değerlendirmiştik. Bir de biz çok geç geldik. Bir transfer dahi yapamadık. Buraya biz üç dört tane oyuncu alabilseydik, daha farklı şeyler mutlaka olacaktı. Çünkü bizim başladığımızda zaten başka bir arkadaşımız vardı, antrenör arkadaşımız vardı. Ondan devraldık. Biz aynı oyuncularla yolumuza devam ettik. Aslında iyi şeyler de yaptık. Bugün maçın başında iki tane üst üste gol kaçırdık. Onun bir tanesini atsan olay farklı şekle dönüşebilirdi. Ama yapacak bir şey yok. Artık devam edeceğiz. Daha fazla çalışacağız tabii ki. O bizim işimiz. Ama iyi bir yere kesinlikle getireceğiz takımımızı" dedi.

'ABOUBAKAR İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİL'

Abubakar'ın performansını da değerlendiren Çalımbay, "Aboubakar tabii ki saygı duyduğumuz bir insan. Kariyeri, her şeyi dört dörtlük olan bir insan. Şu anda istediğimiz seviyede değil, kesinlikle değil. Kendisiyle ilgili beklentimizi karşılasa süper olacak. Çünkü çok iyi bir oyuncu, golcü bir oyuncu" diye konuştu.

'ÖNÜMÜZÜN DAHA DA AÇILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise şunları söyledi:

"Öncelikle takımımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele örneği gösterdiler. Rakip oyuncuları da tebrik ediyorum. Çünkü sıcak bir havada bir karşılaşma oynandı. Her iki takım için de galibiyet çok önemliydi. Tabii ki biz uzun zamandır galip gelemeyen bir takımız ve bunun baskısını her hafta hissediyorduk. Bizim için kırılma maçı bu oldu. Galibiyet almak için geldik. Ona göre de stratejimizi belirledik. Ona göre kurgumuzu belirledik. Dizilişimizi de değiştirdik. Başka bir formasyonda karşılaşmaya çıktık. Beni sevindiren taraf, oyuncu kardeşlerimin istediklerimi sahaya yansıtmaya çalışmalarıydı. Maçın içinde de o boşlukları ve üçgenleri bulacağımızı düşünüyorduk. Bunları da söyledik zaten. Gösterdik de. Bir tane gol atarak galip geldik. Daha fazla da gol atabilirdik. Sonuçta 1-0 da olsa galip gelmek ve gol yemeden bu karşılaşmayı bitirmek bizim için önemliydi. Çocukların üstündeki bu baskının bir nebze kalktığını düşünüyorum. Önümüzün daha da açıldığını düşünüyorum açıkçası."