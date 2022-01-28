Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Cuma günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı idman 1 saat 20 dakika sürdü.
Kaynak: AA
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