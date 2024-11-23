Hatayspor Konyaspor ile Karşılaşıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Ligde 6 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 14 puanla 10. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Hatayspor kafilesi, bugün yapacağı antrenmanın ardından Konya'ya gidecek.
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