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Hatayspor, Mersin'de Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi - Son Dakika
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Hatayspor, Mersin'de Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi

Hatayspor, Mersin\'de Fatih Karagümrük\'ü 3-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi. Hatayspor, Massanga Matondo'nun 2 golü ve Strandberg'in penaltıdan attığı golle galibiyete ulaştı.

02.02.2024 19:19
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Stat: Mersin

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Gökhan Barcın, Emir Eray Eyisoy

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Fernandes (Dk. 67 Boudjemaa), Massanga Matondo, Görkem Sağlam (Dk. 75 Abdulkadir Parmak), Dele-Bashiru (Dk. 90 Dadashov), Rivas (Dk. 90 Doğukan Sinik), Strandberg (Dk. 90 Maksimovic)

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi (Dk. 81 Koray Günter), Rohden (Dk. 56 Can Keleş), Eysseric, Güven Yalçın, Emre Mor (Dk. 75 Teklic), Münir Levent Mercan (Dk. 81 Lasagna), Serdar Dursun, Ceccherini, Salih Dursun, Bertolacci (Dk. 56 Feghouli)

Goller: Dk. 42 ve 90+5 Massanga Matondo, Dk. 51 Strandberg (Penaltıdan) (Hatayspor), Dk. 86 Lasagna (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 49 Ceccherini, Dk. 83 Can Keleş (VavaCars Fatih Karagümrük)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.

49. dakikada Hatayspor penaltı kazandı. Rivas'ın sol kanattan ortasına ceza sahasında topa yükselen Strandberg, Ceccherini'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Ömer Faruk Turtay, penaltı noktasını gösterdi.

51. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Strandberg, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 2-0

68. dakikada Eysseric'in ortasında ceza sahasındaki Feghouli, topuk pasıyla topu Can Keleş'e çıkardı. Can Keleş'in sert vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı kornere çeldi.

86. dakikada Fatih Karagümrük farkı bire indirdi. Sol kanattan Can Keleş'in ortasına çıkan Erce Kardeşler topu elinden kaçırdı. Lasagna, önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1

90+5 dakikada Hatayspor durumu 3-1 yaptı. Dadashov, ceza sahası dışında Doğukan Sinik'i gördü. Doğukan Sinik'in pasında sağ çaprazdan sert vuran Massanga Matondo meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1

Karşılaşmayı Hatayspor 3-1 kazandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hatayspor, Mersin'de Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi - Son Dakika
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