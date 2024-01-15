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Hatayspor, Sakaryaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Hatayspor, Sakaryaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma, pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, yarın saat 17.00'de Sakaryaspor'u ağırlayacak.

Hatayspor, Sakaryaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
15.01.2024 - 16:39,  Güncelleme: 16:42
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Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Silifke Şehir Stadyumu'nda teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda dinamik ısınmanın ardından pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Gerçekleşen antrenmanın ardından kampa giren Atakaş Hatayspor'un Sakaryaspor'u ağırlayacağı karşılaşma yarın saat 17.00'de oynanacak.

Kaynak: DHA
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