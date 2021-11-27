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Hatayspor Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Hatayspor Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

27.11.2021 13:24
Hatayspor Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptı.

Karşılaşmanın kentteki son hazırlığı, basına kapalı gerçekleştirildi ve yaklaşık 1 saat sürdü.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Hatayspor Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig, Ömer Erdoğan, Hatayspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hatayspor Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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