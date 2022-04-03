Hatayspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak - Son Dakika

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Hatayspor, Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 11 yenilgi sonucunda 47 puan ve averajla 7. sırada yer alıyor.
Hatay temsilcisinde kart cezalısı Ruben Ribeiro ve Onur Ergün ile sakatlığı süren Adama Traore, karşılaşmada forma giyemeyecek.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor, 1-0 kazanmıştı.
Kaynak: AA
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