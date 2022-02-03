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Hatayspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak - Son Dakika

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

03.02.2022 09:14
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Atakaş Hatayspor Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

Atakaş Hatayspor Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 36 puanla 7. sırada bulunan Hatay temsilcisinde sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu ile kart cezalısı Samuel Adekugbe karşılaşmada forma giyemeyecek.

Atakaş Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın kentteki hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Kayseri'ye gidecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.

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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hatayspor, Hatay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak - Son Dakika Spor


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