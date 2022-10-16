Bordo-beyazlı ekip bu maçlarda rakip ağları 3 kez havalandırırken kalesinde de 4 gol gördü.

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Volkan Demirel, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ilk yenilgisini aldı - Son Dakika

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