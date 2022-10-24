Volkan Demirel'in, Beşiktaş galibiyeti sonrası keyfi çok yerinde: Kafam bir dünya - Son Dakika
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Volkan Demirel'in, Beşiktaş galibiyeti sonrası keyfi çok yerinde: Kafam bir dünya

24.10.2022 23:39
Volkan Demirel'in, Beşiktaş galibiyeti sonrası keyfi çok yerinde: Kafam bir dünya

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalar yaptı. Genç çalıştırıcı, "Erken bir gol yedik ama iyi reaksiyon verdik. Kafam bir dünya! Şişti, sevinçten, mutluluktan. Kazanacağımızı biliyorduk." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a karşı geriden gelerek 2-1'lik skorla kazanmasını bilen Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel maç sonu açıklamalarda bulundu.

"KAZANACAĞIMIZI BİLİYORDUK"

Rakibe iyi çalıştıklarını söyleyen Demirel, "Beşiktaş'ın 60'tan sonra düştüğünü biliyorduk. Erken bir gol yedik ama iyi reaskiyon verdik. Kafam bir dünya! Şişti, sevinçten, mutluluktan. Kazanacağımızı biliyorduk. Doğruları yaptılar, onlar benim arkadaşım, kardeşim." ifadelerini kullandı.

"BEN İYİ PAPAĞANI DİNLİYORUM"

Genç çalıştırıcı ayrıca, "Herkesin içinde iki papağan vardır, biri iyi, biri de kötü konuşur. Ben iyi papağanı dinliyorum." dedi.

"SON DAKİKADA TACI BİZE VERMESİ GEREKİYORDU"

Ismael ile olan tartışması hakkında ise Volkan Demirel, "Son dakikada tacı bize vermesi gerekiyordu rakibin. Teknik adamın yerinde ben olsam, rakibe verirdim. Bu takımın teknik direktörüyse müdahale etmeliydi." şeklinde konuştu.

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