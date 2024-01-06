 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: 'Bugünkü maçla aşağılarda mücadele edeceğimizi gösterdik' - Son Dakika
Üye Girişi

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: 'Bugünkü maçla aşağılarda mücadele edeceğimizi gösterdik'

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Rizespor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Bugünkü maçla artık aşağılarda mücadele edeceğimizi gösterdik. Önümüzdeki maçlara bakıp sezon sonuna kadar en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız' dedi.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: \'Bugünkü maçla aşağılarda mücadele edeceğimizi gösterdik\'
06.01.2024 - 17:04,
Abone Ol

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Rizespor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugünkü maçla biz artık aşağılarda mücadele edeceğimizi gösterdik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, sezonu iyi bitirmek için mücadele vereceklerini söyleyerek, "Bugünkü maçla artık aşağılarda mücadele edeceğimizi gösterdik. Önümüzdeki iki tane içeride rakiplerimizle oynayacağımız maçlar var. Bunları kazanıp yola devam etmek istiyoruz. Buraya puan veya puanları almaya geldik. İlk defa bir maça puan almaya geldim, puanlar da değil ama bugün beceremedik. Önümüzdeki maçlara bakıp sezon sonuna kadar inşallah en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız" diye konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Volkan Demirel, Hatayspor, Rizespor, Teknik Direktör, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: 'Bugünkü maçla aşağılarda mücadele edeceğimizi gösterdik' - Son Dakika


17:25
Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı
16:32
Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05
Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:01
Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu
15:53
Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37
6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:34
Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar

Son Dakika
17:25 Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirini takipten çıktı
16:32 Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05 Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:01 Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu
15:53 Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:34 Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar
15:29 Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu "Skolyoz hastalığı tarih oldu" diyerek mucize ameliyatı anlattı
15:02 Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 18:15:47. #1.12#
SON DAKİKA: Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: 'Bugünkü maçla aşağılarda mücadele edeceğimizi gösterdik' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement