Galatasaray'dan "Yerli Haaland" bombası! İki tarafta transfere sıcak bakıyor - Son Dakika
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Galatasaray'dan "Yerli Haaland" bombası! İki tarafta transfere sıcak bakıyor

02.12.2022 11:54

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in "Yerli Haaland" sözleriyle övdüğü Bertuğ Yıldırım için Galatasaray devreye girdi. Okan Buruk'un da transfere çok sıcak baktığı belirtilirken, sarı-kırmızılıların ilgisinden oldukça memnun olan Yıldırım'ın da Galatasaray'da forma giymek istediği belirtildi.

Süper Lig ekibi Hatayspor'da bu sezon 8 maçta 261 dakika forma giyen 2002 doğumlu Bertuğ Yıldırım, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Genç yıldız için Galatasaray'ın devreye girdiği öğrenildi.

OKAN BURUK TRANSFERE ONAY VERDİ

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in "Yerli Haaland" dediği Bertuğ Yıldırım'ın transferi için Galatasaray kolları sıvadı. Sarı-kırmızılıların, 20 yaşındaki futbolcu için görüşmelerini sürdürdüğü ve Okan Buruk'un da bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.

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Galatasaray'ın ilgisinden oldukça memnun olan Bertuğ Yıldırım'ın da sarı-kırmızılı kulüpte oynamayı çok istediği öğrenildi.

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan 'Yerli Haaland' bombası! İki tarafta transfere sıcak bakıyor - Son Dakika


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