Süper Lig ekibi Hatayspor'da bu sezon 8 maçta 261 dakika forma giyen 2002 doğumlu Bertuğ Yıldırım, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Genç yıldız için Galatasaray'ın devreye girdiği öğrenildi.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in "Yerli Haaland" dediği Bertuğ Yıldırım'ın transferi için Galatasaray kolları sıvadı. Sarı-kırmızılıların, 20 yaşındaki futbolcu için görüşmelerini sürdürdüğü ve Okan Buruk'un da bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.
Galatasaray'ın ilgisinden oldukça memnun olan Bertuğ Yıldırım'ın da sarı-kırmızılı kulüpte oynamayı çok istediği öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan 'Yerli Haaland' bombası! İki tarafta transfere sıcak bakıyor - Son Dakika