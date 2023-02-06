Hatay'da depreme yakalanan Volkan Demirel canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Allah rızası için yardım

7.7'lik depremin ardından bölgede 7.6 şiddetinde bir deprem daha!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik deprem nedeniyle 10 ilimizde birçok bina hasar gördü. Bu illerden biri olan Hatay'da bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, canlı yayında gözyaşları içinde yardım çağrısında bulundu.

"BURADA DURUMLAR ÇOK KÖTÜ"

Hatay'da bulunan Volkan Demirel, deprem bölgesinden açtığı canlı yayında gözyaşlarına boğularak, "Burada herkes perişan. Herkes can çekişiyor Hatay'da. Buraya lütfen ambulans, yardım. Burada durumlar çok kötü. Yardım edin, insanlara ulaşamıyoruz. Yardıma muhtaç insanlar var. Allah rızası için yardım edin." dedi.

"RİCA EDİYORUM, ALLAH RIZASI İÇİN"

Demirel ayrıca, "Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum, lütfen. Çevre illerde aynı şekilde sadece Hatay değil. Rica ediyorum, Allah rızası için." ifadelerini kullandı.