Hatay'da depreme yakalanan Volkan Demirel canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Allah rızası için yardım - Son Dakika
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Hatay'da depreme yakalanan Volkan Demirel canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Allah rızası için yardım

06.02.2023 13:00

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremde yıkımı yaşayan Hatay'dan yardım istedi. Sosyal medya hesabından canlı yayın açan Demirel, "Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum, lütfen. Çevre illerde aynı şekilde sadece Hatay değil. Rica ediyorum, Allah rızası yardım." derken gözyaşlarına boğuldu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik deprem nedeniyle 10 ilimizde birçok bina hasar gördü. Bu illerden biri olan Hatay'da bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, canlı yayında gözyaşları içinde yardım çağrısında bulundu.

"BURADA DURUMLAR ÇOK KÖTÜ"

Hatay'da bulunan Volkan Demirel, deprem bölgesinden açtığı canlı yayında gözyaşlarına boğularak, "Burada herkes perişan. Herkes can çekişiyor Hatay'da. Buraya lütfen ambulans, yardım. Burada durumlar çok kötü. Yardım edin, insanlara ulaşamıyoruz. Yardıma muhtaç insanlar var. Allah rızası için yardım edin." dedi.

"RİCA EDİYORUM, ALLAH RIZASI İÇİN"

Demirel ayrıca, "Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum, lütfen. Çevre illerde aynı şekilde sadece Hatay değil. Rica ediyorum, Allah rızası için." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (8)
  • Sabahattin Özkaya: Bugün Diyarbakırda deprem olmuş ola bilir Allahın bi takdiridir hiç kimse buna sevinmesin yarın belki başka bi ilimizde de olabilir Allah korusun Cevap Yaz 37 14 Yayından Kaldır
  • levent ayar: ülkemizin başı sağolsun ölenlere ALLAH Rahmet etsin yaralılara acil şifalar verir inşallah birlik beraberlik olma günü ırk din sağ sol fark etmez siyaset ve algı bölücülüğe HAYIR Cevap Yaz 78 2 Yayından Kaldır
  • Bulent demirhan: Yorumlarınıza dikkat edin. Allah rızası için yardım istiyor. Herkes elinden geleni yapmaya çalışsın. Bizim insanlarımız bizim memleketimiz. Cevap Yaz 92 2 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Hatay'da depreme yakalanan Volkan Demirel canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Allah rızası için yardım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da depreme yakalanan Volkan Demirel canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Allah rızası için yardım - Son Dakika
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