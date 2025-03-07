Hatayspor, Trabzonspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Papara Park Stadı'ndaki maç, saat 20.30'da başlayacak.
Hatayspor, ligde 13 puanla 18, Trabzonspor ise 32 puanla 9. sırada yer alıyor.
Sezonun ilk yarısında iki takım arasındaki karşılaşma, 1-1 sona ermişti.
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