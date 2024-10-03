Hatayspor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

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Trendyol Süper Lig takımlarından Hatayspor, ligin 8. haftasında Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını çift kale maçla sürdürdü.

Erdemli Atış Poligonunda Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 35 dakika sürdü ve çift kale maç ile taktik çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, yarın akşam Mersin Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının çalışmalarını tamamlayarak kampa girecek.

Hatayspor ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabaka 5 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. - MERSİN