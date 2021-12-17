Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maç için kentteki hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Yeni Hatay Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, pas, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı idman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Yarın Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Kaynak: AA
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