Hatayspor ve Gaziantep FK Berabere Kaldı

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Hatayspor Mersin'de konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit açıklamalarda bulundu.

1 puanı hak ettiklerini dile getiren Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit, "Bugün önemli bir puan aldığımızı düşünüyorum. Çünkü ligin ilk devresini kapattık, bu son maçımızdı. Buraya geldiğimizde takımın 0 puanı vardı ancak şu ana kadar 21 puan topladık. Defansif olarak iyi performans ortaya koyduk ofansif olarak da 2-3 tane pozisyona girdik fakat bunları değerlendiremedik. Bana göre futbolcularım bugün verdiği mücadele ile 1 puanı hak ettiklerini düşünüyorum, kalpten oynadılar. Gelecek hafta Fenerbahçe'ye karşı zorlu bir maç bizi bekliyor. Sumudica hocamız rahatsızlığı nedeniyle bu hafta kulübede olamadı ama Fenerbahçe maçında kulübede olacaktır. Onunla Fenerbahçe'den puan ya da puanlar alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

VOLKAN DEMİREL: KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇTI

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Berabere kaldığımız maç sayısı 8. Bunların 5'i 0-0 bitti. En azından 3 tanesinden galip gelsek şu an başka bir şey konuşuyorduk. Ama maalesef skor alamazsanız olumsuzluklar ön plana çıkıyor. Çalışacağız, devam edeceğiz, gol pozisyonlarını daha iyi değerlendirmeye çalışacağız. Bu takım ilk 8 hafta üst düzey bir performans verdi ve beklentileri yükseltti bunun farkındayım. Yeni bir takımız. Yukarılara tırmanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.