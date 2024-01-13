Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Pendikspor ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8.dakikada Rivas'ın soldan ortasında topla buluşan Hodzic'in vuruşunda top dışarıya gitti.
12.dakikada defanstan seken topta ceza yayı üzerinde topla buluşan Kamil Ahmet'in vuruşu yerden az farkla dışarıya çıktı.
45.dakikada Rivas'ın pasında ceza alanı içerisine hareketlenen Hodzic'in vuruşunda kaleci Erdem topu kornere çeldi.
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Bersan Duran
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Görkem, Aburjania, Hodzic, Ömer Faruk Beyaz, Rivas, Dadashov
Yedekler: Bekaj, Burak Bekaroğlu, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Aabid, Dele-Bashiru, Joelson Fernandes, Lamkel Ze, Strandberg,
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Emre Taşdemir, İbrahim Akdağ, Midtsjo, Gökcan Kaya, Halil Akbunar, Diaby, Erencan Yardımcı
Yedekler: Melih Güney, Burak Öğür, Thuram, Erdem Özgenç, Rassoul, Murat Akça, Romero, Çekiçi, Kappel
Teknik Direktör: İvo Vieira
Sarı kart: Ghoulam (Hatayspor) - MERSİN
Son Dakika › Spor › Hatayspor ve Pendikspor Arasında Eşitlik Bozulmadı - Son Dakika