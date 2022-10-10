Hatayspor, Volkan Demirel yönetiminde 2'de 2 yaptı - Son Dakika
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Hatayspor, Volkan Demirel yönetiminde 2'de 2 yaptı

10.10.2022 09:48
Hatayspor, Volkan Demirel yönetiminde 2'de 2 yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen Atakaş Hatayspor, yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetiminde çıktığı ikinci maçını da galibiyetle tamamlamayı başardı.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen Atakaş Hatayspor, yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetiminde çıktığı ikinci maçını da galibiyetle tamamlamayı başardı.

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Hatayspor, bir maçı bay geçerek 6 müsabaka oynadığı 7. hafta sonunda 1 beraberlik ve 5 yenilgiyle ligin son sırasına demir atarken, teknik direktör Serkan Özbalta'nın yerine göreve getirilen Volkan Demirel, bu kötü gidişi tersine çevirdi.

Hatayspor, Volkan Demirel idaresindeki ilk müsabakasında Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. İkinci maçında ağırladığı Alanyaspor'u da 1-0'lık skorla geçen Hatayspor, sezonun ikinci, taraftarı önündeki de ilk galibiyetine ulaştı.

Volkan Demirel yönetiminde 2'de 2 yapan Hatayspor, 10. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacağı karşılaşmada da iyi bir sonuç alıp, çıkışını devam ettirmeye çalışacak.

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Alanyaspor maçının ardından Alanyaspor maçının ardından Hatayspor - Corendon Alanyaspor maçının ardından Hatayspor - Corendon Alanyaspor maçının ardından
Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Volkan Demirel, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor, Volkan Demirel yönetiminde 2'de 2 yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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