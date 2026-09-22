Hatice Akbaş, Avrupa Boks Şampiyonası'nda Ruby White'ı 3-2 yenip yarı finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatice Akbaş, Avrupa Boks Şampiyonası'nda Ruby White'ı 3-2 yenip yarı finale yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'da süren 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda ilk kez 51 kiloda mücadele eden Hatice Akbaş, İngiliz Ruby White'ı 3-2 mağlup ederek yarı finale çıktı ve bronz madalyayı garantiledi. Yarın Polonyalı Natalia Kuczewska ile yarı finalde karşılaşacak; hedefi altın madalya.

Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Hatice Akbaş, yarı finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi.

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun gündüz seansında Hatice Akbaş, 51 kiloda ringe çıktı.

Dünya ve olimpiyat madalyalı milli sporcu, İngiliz Ruby White karşısında ilk raundu kaybetmesine rağmen ikinci ve üçüncü raundu kazanarak müsabakayı 3-2 galip bitirdi ve adını yarı finale yazdırdı.

Kariyerinde ilk kez 51 kiloda mücadele veren Hatice, bu galibiyetle bronz madalya kazanmayı garantiledi ve kariyerinde eksik olan Avrupa madalyasına da ulaşmış oldu.

Milli sporcunun kariyerinde 1 olimpiyat gümüş madalyasının yanı sıra dünya şampiyonalarında birer altın ve gümüş madalyası bulunuyor.

Hatice'nin mağlup ettiği 19 yaşındaki İngiliz boksör White ise gençler ve büyükler kategorisinde çıktığı 60. müsabakasında ikinci yenilgisini milli sporcu karşısında yaşadı.

Hatice Akbaş yarı finalde yarın Polonyalı Natalia Kuczewska ile karşılaşacak.

Hatice Akbaş'ın hedefi altın madalya

Yarı finale çıktığı için mutluluğunu dile getiren Hatice Akbaş, "Biraz baskı ve heyecanım vardı. 1,5 yıla aşkın Esra (Yıldız) ablam, babam, Onur abim, Seyfullah hocamla birlikte Avrupa Şampiyonası için çalışıyoruz. Elimizden gelen mücadeleyi burada vermek istedik. Kariyerimde 22 yaş altında Avrupa şampiyonluğu var ama büyüklerde de bu başarıyı göstermek istiyorum. Şu an madalyayı garantiledik. Babama çok teşekkür ediyorum. Antrenörüm babam biliyorsunuz. Şu an o da gözyaşları içinde beni izliyor. Güzel bir mücadele verdim. Esra ablamla birlikte gerçekten yol arkadaşlığı yapıyoruz ve buradan altın almak istiyoruz. Onu da çok seviyorum. İnşallah birlikte İstiklal Marşı'mızı okutacağız." ifadelerini kullandı.

Rakibine 60 maçta ikinci yenilgisini yaşatan milli boksör, yarı finalde Polonyalı Natalia Kuczewska ile karşılaşacağını belirterek, "Rakibim için bu skoru bilmiyordum. Bayağı güzel bir başarıymış o zaman kendim için de şu an gayet mutluyum. Polonyalı rakibimle de daha önce 'sparring' yaptık. Alacağımı düşünüyorum, inşallah. Rahat bir şekilde finale çıkacağız. Finalde de inşallah altın madalyayı alırız. Bronz yeterli değil, altın istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
Hatice AkbaşBulgaristanSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tekirdağ’daki düğünde sıra dışı hediye: Damada buzağı taktılar Tekirdağ’daki düğünde sıra dışı hediye: Damada buzağı taktılar!
AK Partili Elitaş: Askerimizi, insanımızı öldürenler ve bunun emrini verenler bu yasadan faydalanamayacaklar AK Partili Elitaş: Askerimizi, insanımızı öldürenler ve bunun emrini verenler bu yasadan faydalanamayacaklar
Eskişehir’de kamyonetten atlayan kadın taburcu edildi Eşine kesilen ceza 350 bin lira Eskişehir'de kamyonetten atlayan kadın taburcu edildi! Eşine kesilen ceza 350 bin lira
Okullarda yeni dönem başladı: Bakanlar Çiftçi ve Tekin protokolü imzaladı Okullarda yeni dönem başladı: Bakanlar Çiftçi ve Tekin protokolü imzaladı
Dursun Özbek’ten Okan Buruk’a destek Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a destek
Aksaray’da düğün magandalığı cezaevinde bitti Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladı Aksaray'da düğün magandalığı cezaevinde bitti! Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladı
16:27
Okan Buruk’tan bomba itiraf: Oynatmak istiyorum ama oynatamıyorum
Okan Buruk'tan bomba itiraf: Oynatmak istiyorum ama oynatamıyorum
16:15
Bakan Çiftçi, Manisa’daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
Bakan Çiftçi, Manisa'daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
15:53
20 bin kez simüle edildi A Milli Takım’ın kaderi belli oldu
20 bin kez simüle edildi! A Milli Takım'ın kaderi belli oldu
15:43
Kurtlar Vadisi’nin ’Ömer Baba’sı adliyede
Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı adliyede
14:59
Manisa’daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
14:33
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 16:42:45. #7.13#
SON DAKİKA: Hatice Akbaş, Avrupa Boks Şampiyonası'nda Ruby White'ı 3-2 yenip yarı finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement