Hatice Akbaş'ın memleketi Malatya'da şampiyonluk coşkusu - Son Dakika
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Hatice Akbaş'ın memleketi Malatya'da şampiyonluk coşkusu

21.05.2022 03:10
Hatice Akbaş'ın memleketi Malatya'da şampiyonluk coşkusu

- Hatice Akbaş'ın memleketi Malatya'da şampiyonluk coşkusu Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda mücadele eden Hatice Akbaş, final maçını kazanarak dünya şampiyonu oldu.

- Hatice Akbaş'ın memleketi Malatya'da şampiyonluk coşkusu

MALATYA - Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda mücadele eden Hatice Akbaş, final maçını kazanarak dünya şampiyonu oldu. Milli boksörün memleketi Malatya'da ise büyük sevinç yaşandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda mücadele eden Hatice Akbaş, final maçını kazanarak dünya şampiyonu oldu. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 11. gününde Hatice Akbaş, final maçında Rumen rakibi Lacramioara Perijoc ile karşılaştı.

Tribünlerin büyük desteğiyle maça iyi başlayan Hatice, ilk raundu 4-1 aldı. İkinci raundu 3-2 kaybeden milli boksör, son raunda genel skorda üstün girdi. Son 3 dakikalık bölümü de 3-2 alan ay-yıldızlı boksör, maçı 3-2 kazanarak altın madalyaya uzandı.

Milli boksörün memleketi Malatya'nın Akçadağ ilçesinde ise müsabakayı çarşı meydanında dev ekranda izleyen hemşehrileri gelen dünya şampiyonluğu ile büyük sevinç yaşadı. Hatice Akbaş'ın annesi İlkay Akbaş ile birlikte Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde karşılaşmayı takip eden Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ise milli boksörü kutlayarak, "Akçadağ'ın sesini dünyaya duyuran kızımız Hatice'ye tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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