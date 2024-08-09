Hatice Akbaş Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Hatice Akbaş Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı

Hatice Akbaş Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'nda gümüş madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 54 kiloda milli boksör Hatice Akbaş, Çinli Yuan Chang'a mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye'nin toplam madalya sayısı 5'e yükseldi.

09.08.2024 02:30
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 54 kiloda milli boksör Hatice Akbaş, Çinli Yuan Chang'a mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 54 kiloda final müsabakası yapıldı. Güney Koreli Aeji Im'i mağlup ederek final yükselen milli boksör Hatice Akbaş, Çinli Yuan Chang'a yenildi ve olimpiyat ikincisi oldu. Milli boksör Hatice Akbaş'ın kazandığı bu madalyanın ardından Türkiye'nin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki toplam madalya sayısı 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 5'e yükseldi.

Karşılaşmayı Hatice Akbaş'ın memleketi Malatya'nın Akçadağ ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Akçadağ Kaymakamı ve Akçadağ Muhtarlar dernek Başkanı Eyüp Gönültaş ve vatandaşlarla birlikte takip eden anne İlkay Akbaş ise duygu dolu anlar yaşadı.

Hedeflerinin olimpiyatlarda madalya ile dönmek olduğunu kaydeden anne İlkay Akbaş, milli boksörün 2028 olimpiyatlarda altına madalyaya ulaşacağına inandığını belirterek eşi ve Hatice Akbaş'a teşekkür etti.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Akçadağ Muhtarlar dernek Başkanı Eyüp Gönültaş ise Hatice Akbaş'ın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya ile dönmesinin büyük bir başarı olduğunu aktararak Hatice Akbaş'ın rol model bir sporcu olduğunu ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hatice Akbaş Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika

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