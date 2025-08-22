Hatice Gökçe Emir Tarihe Geçti - Son Dakika
Hatice Gökçe Emir Tarihe Geçti

22.08.2025 10:56
Hatice Gökçe Emir, Dünya Şampiyonası'nda genel tasnif finaline kalarak Türk ritmik cimnastikte bir ilke imza etti.

Milli ritmik cimnastikçi Hatice Gökçe Emir, Brezilya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda bireysel genel tasnif finaline kalarak Türk cimnastik tarihinde bir ilke daha imza attı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rio de Janeiro kentindeki organizasyonda bireysel genel tasnif elemeleri gerçekleştirildi.

Top, çember, kurdele ve labut aletlerinde toplam 82.700 puan toplayan milli sporcu, 97 yarışmacı arasında 18'inci sırayı elde ederek genel tasnif finalinde yarışmaya hak kazanan ilk Türk ritmik cimnastikçi ünvanını aldı.

Hatice Gökçe Emir, dün çember aletinde 28.500 puanla finale yükselerek bireysel alet finallerinde Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu olmayı da başarmıştı.

Genel tasnif finali, bu akşam yapılacak.

Kaynak: AA

