Hatice Kübra İlgün, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Güney Koreli rakibine mağlup oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, son 16 turunda Güney Koreli rakibine 2-0 mağlup oldu.
Grand Palais'te yapılan müsabakalarda milli sporcu, kadınlar 57 kilo son 16 turunda Güney Kore'den Yujin Kim'le karşılaştı.
Rakibine 2-0 yenilen Hatice Kübra İlgün, Yujin Kim'in finale yükselmesi durumunda repesaj maçına çıkmaya hak kazanacak.
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