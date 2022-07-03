Hatice Kübra İlgün şampiyon - Son Dakika
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Hatice Kübra İlgün şampiyon

03.07.2022 21:20
Hatice Kübra İlgün şampiyon

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Akdeniz Oyunları kadınlar 57 kiloda altın madalya kazandı.

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Akdeniz Oyunları kadınlar 57 kiloda altın madalya kazandı.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, kadınlar 57 kilo finalinde Mısırlı Ashrakat Darwish'i 28-7 yenerek Türkiye'ye bir altın madalya daha kazandırdı.


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Son dakika haber! Merve Dinçel altın madalya kazandı Son dakika haber! Merve Dinçel altın madalya kazandı 19. Akdeniz Oyunları'nda milli taekwondocu Hatice Kübra İlgün, kadınlar 57 kilo finalinde Mısır'dan Ashrakat Darwish'i 28-7 yenerek altın madalya... 19. Akdeniz Oyunları'nda milli taekwondocu Hatice Kübra İlgün, kadınlar 57 kilo finalinde Mısır'dan Ashrakat Darwish'i 28-7 yenerek altın madalya...
Kaynak: DHA

Hatice Kübra İlgün, Akdeniz Oyunları, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatice Kübra İlgün şampiyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatice Kübra İlgün şampiyon - Son Dakika
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