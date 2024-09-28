Hatipoğlu: Hakemler Önde Olduğumuzda Kolay Penaltı Veriyor - Son Dakika
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Hatipoğlu: Hakemler Önde Olduğumuzda Kolay Penaltı Veriyor

Galatasaray'ın İbrahim Hatipoğlu, maçlarda kendilerine aleyhine kolay penaltı verildiğini belirtti.

28.09.2024 23:47
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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, önde oldukları maçlarda kendileri aleyhine kolay penaltı verildiğini söyledi.

İbrahim Hatipoğlu, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 3-3 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hatipoğlu, karşılaşmanın ilk yarısında çok güzel bir oyun sergilediklerini belirterek, "Bugün iki farklı maç izledik. İkinci yarıda hiç istemediğimiz bir oyun ortaya çıktı. Çift forvetli formasyonu ilk yarıda denedik. Oyuncularımız başarılı performans gösterdi. Birbirinden güzel gollerle ilk yarıyı tamamladık. Şanssız iki tane sakatlığımız oldu. Sallai ve Osimhen'i sakatlık endişesiyle değiştirdik. Bu da oyuna negatif etki etti. Kasımpaşa'yı kutluyorum. İkinci yarı iyi mücadele etti. Bunu kazanmış olsaydık, Galatasaray tarihinin en iyi başlangıcını yapacaktık. Yol kazası oldu. Buradan da bir şeyler çıkarmamız lazım." dedi.

"Genç hakemleri destekliyoruz"

Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır'ı değerlendiren Hatipoğlu, "Bu maçı hakeme bağlamak doğru olmaz. Kendi sahamızda 3-0 öne geçmiştik. Sonra 3-3 oldu. Bu hakeme haksızlık olur. Biz, genç hakemleri destekliyoruz. Türk futbolunun genç hakemlere ihtiyacı var ancak bizim önde olduğumuz maçlarda hakemler kolay penaltı veriyor. Adana Demirspor, Fenerbahçe ve bugünkü maçta kolay penaltı verildi. Bunlar da VAR müdahalesi sonrası gerçekleşti. Sanki biz önde olduğumuzda hakemler daha rahat penaltı veriyor. Bugün omza çarpan topa yan hakem penaltı verdi ama inceleme sonrası iptal oldu. Sonra da verilen penaltıda oyuncunun kolları doğal konumdayken ve sırtı rakibine dönükken çarpan topa penaltı verildi. Bugünkü hakemi de kendi açısından başarılı buluyorum. Genç bir hakem için başarılı bir performans gösterdi. Bu tip kolay penaltılar, bize karşı üçüncü defa verildi. Biz skora göre hareket edildiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Fikstür yoğunluğu hakkında görüşlerini dile getiren Hatipoğlu, "Fikstürün yoğun olacağını biliyorduk. Geniş bir kadromuz var. İlk yarıda kimse takımdaki eksikleri hissetmedi. Sonra yorgunluklar ortaya çıktı. Sezon başı bu yorgunluklarla başa çıkmak daha zor. Okan hocamız, 'Bir gün daha dinlenebilirdik' dedi. Yine de 3-0 öne geçtiğimiz maçı kazanmamız gerekirdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray, Kasımpaşa, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatipoğlu: Hakemler Önde Olduğumuzda Kolay Penaltı Veriyor - Son Dakika

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