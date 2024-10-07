Hava Sporları Federasyonu Genel Kurulu Ertelendi

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Türkiye Hava Sporları Federasyonun 3. Olağan ve Mali Genel Kurulu ertelendi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "7 Ekim tarihinde Ankara'da yapılması planlanan Hava Sporları Federasyonu 3. Olağan ve Mali Genel Kurulu, Tahkim Kurulunun vermiş olduğu karar doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.