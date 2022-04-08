Hava Sporları yarışlarına Alaşehir damgası - Son Dakika
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Hava Sporları yarışlarına Alaşehir damgası

08.04.2022 09:21
Hava Sporları yarışlarına Alaşehir damgası

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 28 öğrencinin katıldığı 'Hava sporları, hava modelciliği ve uzay modelleri' İl Birinciliği yarışmaları kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 28 öğrencinin katıldığı 'Hava sporları, hava modelciliği ve uzay modelleri' İl Birinciliği yarışmaları kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Yarışmalarda Alaşehirli öğrenciler 3 kategoride de birinciliği kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet Programı çerçevesinde Hava Sporları, Hava Modelciliği, Uzay Modelleri (Roket) il birinciliği yarışmaları Alaşehir'de yapıldı. Alaşehir Killik Mahallesi'nde üç kategoride yapılan Model Roket yarışmasında, 28 yarışmacı dereceye girebilmek için yarıştı.

Yıldız Kızlar kategorisinde Alaşehir Özel Üstek Ortaokulu öğrencisi Elif Toker birinci, Turgutlu Hasan Üzmez Ortaokulu öğrencisi Akile Cansu Akıncı ikinci olurken, aynı okuldan Ayşenur Ersöz üçüncü, Arzu Nisa Yıldız dördüncü oldu.

Genç Kızlar kategorisinde Alaşehir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Ayten Yaramış birinci, Kader Günay ikinci, Hacernaz Kaya üçüncü, Aynur Argın dördüncü oldu.

Genç Erkekler kategorisinde Alaşehir Ahmet Altan Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Emin Eser birinci, Turgutlu Senem Aka Anadolu Lisesi öğrencisi Bünyamin Çetin ikinci, Alaşehir Ahmet Altan Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammet Özdemir üçüncü ve Alaşehir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Yakup Toktur dördüncü oldu.

Dereceye giren öğrenciler 22 Mayıs 2022 Pazar günü Eskişehir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında Manisa'yı temsil edecek.

Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun verdi. Abdullah Uçgun, sporcu öğrencilerle bir süre sohbet ederek, "Spor, öğrenciler ve toplum için sosyal çevreninin genişlemesini, saygı ve sevgi duymayı, yeni yeni arkadaş gruplarının oluşmasını sağlar. Sizleri spor etkinliklerine katıldığınız için kutluyorum. Devletimiz bu tür sosyal etkinliklere destek vermeye devam edecektir." dedi. - MANİSA

Hava Sporları yarışlarına Alaşehir damgası
Hava Sporları yarışlarına Alaşehir damgası
Hava Sporları yarışlarına Alaşehir damgası
Hava Sporları yarışlarına Alaşehir damgası
Hava Sporları yarışlarına Alaşehir damgası
Hava Sporları yarışlarına Alaşehir damgası

YORUMLAR
500
Alaşehir'in gururu oldular Alaşehir'in gururu oldular

Amelia Hamlin, Alaşehir, Manisa, Uzay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hava Sporları yarışlarına Alaşehir damgası - Son Dakika


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