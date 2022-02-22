Üye Girişi
Hava sporlarında 2022 milli takım listeleri belli oldu - Son Dakika

Hava sporlarında 2022 milli takım listeleri belli oldu

22.02.2022 10:58
Hava sporlarında 2022 milli takım listeleri belli oldu

Hava sporlarında yamaç paraşütü, hava modelciliği ve insansız hava araçları branşlarında yer alacak milli takım sporcuları belirlendi.

Hava sporlarında yamaç paraşütü, hava modelciliği ve insansız hava araçları branşlarında yer alacak milli takım sporcuları belirlendi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, 2022 milli takım listesinin belli olduğu bildirildi.

Milli takımda şu sporcular yer alıyor:

Yamaç Paraşütü Mesafe Milli Takımı:

Orkut Baysal, Durali Karaca, Umut Aslan, Andaç Ünsal, Sinan Çalışkan, Gülşah Hoş, Basat Okay, Serdar Saçtı, oğuzkan Sadeer

Yamaç Paraşütü Hedef Milli Takımı:

Kerem Dinçer, Harun Karateke, Ali Zaimoğlu, Emre Aktepe, Merve Kanmaz

Hava Modelciliği Milli Takımı (Imac Akrobasi Milli Takımı):

Burak Süel, Melih Ulupınar, Serdar Salta

Hava Modelciliği Milli Takımı (F3p Salon Akrobasi Milli Takımı):

Hadi Dostgül, Kadir Gözüm, Melih Ulupınar

Hava Modelciliği Milli Takımı (Roket (Şerit) Milli Takımı):

Ahmet Ziya Kahraman, Bülent Oktay Ünlü, Mehmet Sertkaya

Hava Modelciliği Milli Takımı (Roket (Paraşüt) Milli Takımı):

Bülent Oktay Ünlü, İlker Adıyaman, Mehmet Sertkaya

Hava Modelciliği Milli Takımı (Ff Salon Başlangıç Milli Takımı):

Hanife Özkan, Hüseyin Tecer, Mehmet Sertkaya

İnsansız Hava Araçları Milli Takımı:

Atakan Mercimek, Doruk Cengiz, Batu Erilkun

YORUMLAR
500
Hava sporlarında 2022 milli takım listeleri belli oldu Hava sporlarında 2022 milli takım listeleri belli oldu Sutopu: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Sutopu: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Yamaç Paraşütü, Milli Takım, Milli, Roket, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hava sporlarında 2022 milli takım listeleri belli oldu - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
10:57 Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka ile el ele görüntülendi!
10:45 Brent petrol fiyatlarında ibre yukarıda! 7 yılın en yüksek seviyesinde
10:45 Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanıyan Putin ne istiyor? İşte o soruların yanıtları
10:37 "Parasız adam, gereksiz adam" sözleriyle gündemde yer alan Gizem Tuncer, yeni polemiğin fitilini ateşledi
10:31 Rusya'dan Ukrayna'da Gürcistan taktiği: 14 yıl sonra metin aynı, şehirler farklı! Güney Osetya ve Abhazya yerine, Donetsk ve Lugansk!
10:29 Genç kalecimiz paylaşılamıyor! Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya!
10:26 Üç yetim kardeşten sevindiren haber geldi!
10:26 Üniversite öğrencisi yetiştirdi! Kilosu 120 liradan satılıyor
10:25 Ukrayna-Rusya çatışması Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? Uzmanından uyarı: Akkuyu, Suriye, turizm ve ticarette ilişkiler hasar alabilir!
10:22 Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Ender'in son hamlesi çok konuşuldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 11:05:30. #1.12#
SON DAKİKA: Hava sporlarında 2022 milli takım listeleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement