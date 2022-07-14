Havuzda genç milli atlayıcılardan 9 madalya - Son Dakika
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Havuzda genç milli atlayıcılardan 9 madalya

14.07.2022 00:02
Havuzda genç milli atlayıcılardan 9 madalya

Genç milli atlayıcılar, Bulgaristan'da devam eden Varna Diving Kupası'nda günü 9 madalyayla tamamladı.

Genç milli atlayıcılar, Bulgaristan'da devam eden Varna Diving Kupası'nda günü 9 madalyayla tamamladı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda milli sporcular 3 altın, 1 gümüş 5 bronz madalya elde eti.

Kürsüye çıkan milli sporcular ve kategorileri şöyle:

Altın:

Asım Cihan Uzal: Genç E Erkekler 3 Metre Tramplen

Sude Köprülü: Genç A Kızlar 3 Metre Tramplen

Ahmet Ufuk Erol: Genç D Erkekler Kule

Gümüş:

Simay Arslankan: Genç A Kızlar 3 Metre Tramplen

Bronz:

Asya Gül Ünal: Genç C Kızlar 1 Metre Tramplen

Bertuğ Demir: Genç B Erkekler 3 Metre Tramplen

Çınar Uygun: Genç A Erkekler Kule

Ece Şevval Erzincan: Genç A Kızlar 3 Metre Tramplen

Mustafa Ömer Macit: Genç D Erkekler Kule

Organizasyon yarın yapılacak yarışlarla tamamlanacak.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Havuzda genç milli atlayıcılardan 9 madalya - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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