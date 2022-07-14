Havuzda genç milli atlayıcılardan 9 madalya

Genç milli atlayıcılar, Bulgaristan'da devam eden Varna Diving Kupası'nda günü 9 madalyayla tamamladı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda milli sporcular 3 altın, 1 gümüş 5 bronz madalya elde eti.
Kürsüye çıkan milli sporcular ve kategorileri şöyle:
Altın:
Asım Cihan Uzal: Genç E Erkekler 3 Metre Tramplen
Sude Köprülü: Genç A Kızlar 3 Metre Tramplen
Ahmet Ufuk Erol: Genç D Erkekler Kule
Simay Arslankan: Genç A Kızlar 3 Metre Tramplen
Bronz:
Asya Gül Ünal: Genç C Kızlar 1 Metre Tramplen
Bertuğ Demir: Genç B Erkekler 3 Metre Tramplen
Çınar Uygun: Genç A Erkekler Kule
Ece Şevval Erzincan: Genç A Kızlar 3 Metre Tramplen
Mustafa Ömer Macit: Genç D Erkekler Kule
Organizasyon yarın yapılacak yarışlarla tamamlanacak.
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