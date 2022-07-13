Havuzda milli atlayıcılardan 12 madalya - Son Dakika
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Havuzda milli atlayıcılardan 12 madalya

13.07.2022 01:27
Havuzda milli atlayıcılardan 12 madalya

Genç milli atlayıcılar, Bulgaristan'da düzenlenen Varna Diving Kupası'nda günü 12 madalyayla tamamladı.

Genç milli atlayıcılar, Bulgaristan'da düzenlenen Varna Diving Kupası'nda günü 12 madalyayla tamamladı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varna kentinde devam eden organizasyonda milli sporcular beşer altın ve gümüşün yanı sıra 2 bronz madalya kazandı.

Madalya kazanan mili sporcular ve kategorileri şöyle:

Altın:

Asım Cihan Uzal: Genç Erkekler E Grubu 1 Metre Tramplen

Sude Köprülü: Genç Kızlar A Grubu Kule

Ecrin Geçol: Genç Kızlar D Grubu Kule

Ahmet Ufuk Erol: Genç Erkekler D Grubu 3 Metre Tramplen

Bertuğ Demir: Genç Erkekler B Grubu 1 Metre Tramplen

Gümüş:

Sevgi Erdem: Genç Kızlar D Grubu Kule

Ece Şevval Erzincan: Genç Kızlar A Grubu Kule

Asya Gül Ünal: Genç Kızlar C Grubu Kule

Mustafa Ömer Macit: Genç Erkekler D Grubu 3 Metre Tramplen

Barış İkinci: Genç Erkekler A Grubu 3 Metre Tramplen

Bronz:

Ilgın Çimen: Genç Kızlar B Grubu 3 Metre Tramplen

Simay Arslankan: Genç Kızlar A Grubu Kule

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Havuzda milli atlayıcılardan 12 madalya - Son Dakika

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