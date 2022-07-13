Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varna kentinde devam eden organizasyonda milli sporcular beşer altın ve gümüşün yanı sıra 2 bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Havuzda milli atlayıcılardan 12 madalya - Son Dakika

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